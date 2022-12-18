زراعة الملوخية بالصوبة الزراعية في المنيا.. تكلفة الفدان تصل 10 آلاف جنيه

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع تقريرا مصورا من داخل مزارع الملوخية، التى يتم زراعتها بطريق الصوب الزراعية، والتى انتشرت بشكل كبير فى الاعوام الماضية خاصة فى مراكز الشمال بمحافظة المنيا، ومنها مركز المنيا ومطاى وسمالوط، وتعد قرية بنى أحمد الغربية واحدة من أهم القرى إنتاجا لمحصول الملوخية بطريق الصوبة الزراعية.

وتتكون الصوبة الزراعية من جريد النخيل والبلاستيك الرقيق والأحبال التى يتم شدها فوق الصوبه لثباتها أمام الرياح وتكون قادرة على مقاومة الهواء الشديد فى حال حدوثه، وتستمر الصوبة لمدة موسم واحد فقط وتتكلف حوالى 10 آلاف جنيه، بينما هناك بعض المزارعين يستخدمون الصوب الزراعية الحديدية والتى تستمر فى الأرض لفترة أطول تقارب على 3 أو 4 سنوات وهذه يستخدمونها فى زراعة البطيخ او الطماطم او المحاصيل الاخرى خلاف محصول الملوخية.

وانتشرت زراعة الملوخية عن طريق الصوب نظرا للانتاحية العالية كذلك الاسعار تكون فى خدمة المزراعين وتنتج تلك الصوب الملوخية التى يتم تسويقها فى مختلف محافظات مصر وتشهد اقبالا كبيرا من المستهلك فدائما تكون الملوخيه المزروعه عن طريق الصوبه سابقه بقليل لشهر رمضان الكريم مما يجعل السوق فى حاجة لها.

ويكون تعامل المزارع مع المحصول من خلال فتحات تعمل عملها لرؤية المحصول ووصول المياه إليه بشكل متساوى دون الخوض فى الزرع بل يتم رى الارض عن طريق مجرى مائى موزع للمياه بكميات محددة ويتم وضع السماد فى المياه اثناء السريان.