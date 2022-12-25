ارتفاع عدد ضحايا سقوط حافلة فى نهر بإسبانيا إلى 6 قتلى

كتب محمد جمال

أعلنت خدمة الإنقاذ المحلية الإسبانية، عن ارتفاع حصيلة القتلى فى حادث تحطم حافلة فى نهر ليريس شمال غربى البلاد إلى 6 أشخاص، بحسب روسيا اليوم.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية، عن سقوط حافلة في نهر ليريس بمقاطعة بونتيفيدرا الإسبانية مساء السبت، ما تسبب بمقتل 6 وفقدان ثلاثة وإنقاذ اثنين آخرين.

ووفقا لحساب خدمة الإنقاذ "تويتر": "نؤكد مقتل 6 أشخاص وإصابة شخصين آخرين".

وذكرت صحيفة "بايس" الإسبانية نقلا عن سائق الحافلة، أنه كان هناك ثمانية ركاب آخرون في الحافلة وقت وقوع الحادث، مما أدى إلى فقد ثلاثة آخرين، واجتاز السائق اختبار الكحول والمخدرات، بنتائج سلبية.

ووفقا للصحيفة، فإن الحافلة سقطت في النهر من جسر ارتفاعه 75 مترا، ويواصل رجال الإنقاذ العمل في مكان الحادث، ولكن بسبب فيضان نهر ليريس، أصبح البحث عن الركاب المفقودين أكثر صعوبة.