أسعار زيت الزيتون فى أوروبا تصل لمستويات تاريخية.. إسبانيا فى المقدمة بنسبة زيادة 42%

فاطمة شوقى

ارتفعت أسعار زيت الزيتون فى أوروبا بشكل كبير مع انخفاض إنتاج الزيتون، وذلك بسبب تغير المناخ والجفاف، وتأتى إسبانيا فى المقدمة، مع زيادة وصلت إلى 42%، وفقا لبيانات من وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن إسبانيا تعتبر السوق الأول لزيت الزيتون فى العالم ، ولكن الجفاف ونقص الماء تسببوا فى إنخفاض الإنتاج بنسبة تتراوح بين 40 % و50% مما ادى إلى إطلاق إنذار نقص زيت الزيتون وتسبب فى ارتفاع الاسعار لأسابيع.

وأوضحت الصحيفة أنه فى نوفمبر الماضى فقط ارتفعت اسعار زيت الزيتون بأكثر من 25.9% ، وذلك بعد ان ارتفع مرة اخرى بنسبة 21 % فى نوفمبر العام الماضى 2021، وفقا لبيانات نشرتها يوروستات.

ويسود التشاؤم قطاع الزيتون بسبب ندرة الأمطار وحرارة المناخ منذ أشهر، ما يعني استحالة الوصول إلى رقم 1.4 ملايين طن من زيت الزيتون، مثل العام الماضي.

وتشير توقعات الخبراء إلى أن موسم جني الزيتون الحالي قد يقارب أسوأ موسم حتى الآن وهو عام 2012، حين أنتجت إسبانيا بالكاد 620 مليون طن، فى الوقت التى تساهم فيه إسبانيا بـ45 % من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون، وتصدر ثلثي إنتاجها.

وتعتبر إسبانيا هي أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، حيث استحوذت على أكثر من خمسي الإمدادات العالمية العام الماضي، وفقًا للمجلس الدولي للزيتون. اليونان وإيطاليا والبرتغال أيضا من كبار المنتجين.

ويدفع المستهلكون بالفعل المزيد مقابل زيت الزيتون، ارتفعت أسعار التجزئة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 14٪ هذا العام حتى يوليو. لكن المنتجين والمشترين قالوا إن الأسعار من المتوقع أن ترتفع أكثر في الأشهر المقبلة.

ويعتمد إنتاج زيت الزيتون على التوقيت بشكل كبير، تبدأ الأشجار في التبرعم في شهر مارس قبل أن تفتح الأزهار في شهر مايو، ينمو الزيتون خلال أشهر الصيف قبل الحصاد في الخريف.