إصابة 3 أشخاص خلال مشاجرة بين طرفين بسبب الخلاف على مكان ركن توك توك بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إصابة 3 أشخاص، خلال مشاجرة نشبت بين طرفين بسبب الخلاف على ركن مركبة توك توك خاصة بأحد الطرفين بالشارع محل سكنهم، وتعدى الطرفان على بعضهما البعض باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وجرى نقل المصابين لمستشفى المطرية، وتصرح لاثنين منهم بالخروج، وتمكن ضباط المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وإصابة 3 أشخاص.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرفين تطورت لمشاجرة بين كل من "م ع ع"، 18 سنة، بائع أسطوانات البوتاجاز، مصاب برش خرطوش بالوجه، وشقيقه "م ع ع"، 19 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعى بالكتف، ونجل عمهم عامل جمع قمامة، وطرف ثان "إ ح أ"، 22 سنة، سائق توك توك، مصاب برش خرطوش، وزوجة عمه، وذلك بسبب الخلاف على مكان ركن مركبة توك توك الخاصة بالطرف الثانى، وأطلق الثالث والرابع أعيرة نارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وتحدثوا الإصابات السابقة ببعضهم البعض.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم بإرشاد الثالث والرابع ضبط السلاحين الناريين المستخدمين بالواقعة، وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين لمستشفى المطرية، وتصرخ لإثنين منهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.