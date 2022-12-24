جيران الزوجة المقتولة على يد زوجها فى الخصوص: قتلها ثم توجه لصلاة الفجر

القليوبية - إبراهيم سالم

كشف جيران الزوجة التي لقيت مصرعها على يد زوجها بمنطقة شارع الرشاح بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، تفاصيل جديدة حول الواقعة، مؤكدين أن المتهم معروف عنه حسن الخلق وصاحب سيرة طيبة بين أهالي المنطقة، مشيرين إلي أنه يقطن بالمنطقة منذ حوالي 7 أشهر فقط، كما أنه وزوجته ليسا من أهالي المنطقة، بل هو من أبناء الصعيد.

وتابع الجيران، أن الزوجة منذ قدومها للمنطقة لم تظهر كثيرا بالشارع، كما أنها كانت نادرة التعامل مع جيرانها بذات العقار الذي تقطن فيه، حيث لم يكن لها أي علاقات تربطها لسيدات أو أهالي المنطقة.

واستطرد الجيران، أنهم يوم الواقعة شاهدوا الزوج يذهب إلى صلاة الفجر كعادته كل ليلة، ثم فوجئوا عقب ذلك برجال المباحث الجنائية يأتون إلى العمارة القاطن فيها لمعاينة الجثة ونقلها وضبطه.

وكانت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، قد شهدت مقتل ربة منزل علي يد زوجها، بعد طعنها بسلاح أبيض "سكين" بالرقبة، على إثر مشاجرة نشبت بينهما، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وشهود العيان، والتحفظ على المتهم قيد التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغ بوجود جثة لربة منزل بها ذبح بالرقبة بمنطقة شارع الرشاح بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة ربة منزل، 38 سنة، على أيدى زوجها مبيض محارة، 39 سنة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بذبحها من رقبتها حتى فارقت الحياة.

وجرى التحفظ على المتهم، ونقل الجثة لمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.