تشييع جنازة الإعلامى سيد موسى في الدقهلية بحضور زعيم الأغلبية بمجلس النواب

فريق المحافظات

شيع أهالي قرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة فى محافظة الدقهلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، جثمان الإعلامى الشاب السيد موسى، والذى لقى مصرعه أمس الجمعة متأثرا بإصابته في حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل وملاكي بنطاق محافظة الدقهلية على طريق "المطرية – بورسعيد"، مما تسبب في انزلاق السيارة وسقوطها في مياه بحيرة المنزلة، وأدت إلى مصرعه وإصابة 4 آخرين .

شارك في تشييع الجثمان النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، وبمشاركة قيادات حزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلس النواب من أعضاء حزب مستقبل وطن عن دائرة المنزلة والمطرية، وكذلك عدد من أعضاء مجلس النواب من محافظة الدقهلية.

وخرج أهالي قرية العزيزة في انتظار وصول جنازة الإعلامي السيد أحمد موسي، بعد علمهم بتحرك سيارة إسعاف من مستشفى الزهور ببورسعيد، وتجمع الأهالي أمام المسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن والبكاء الهستيرى من زملائه وأصدقائه، والجميع وقف لا يصدق ما حدث.

ووصل الجثمان تحمله سيارة إسعاف وتجمع الأهالي حول السيارة يرددون «"لا إله إلا الله"، ووسط حالة من الحزن الشديد، وتمكنوا من الخروج بالجثمان والوصول به إلى المسجد بصعوبة بالغة نتيجة لتجمع المئات حول الجثمان.

وأدي المئات صلاة الجنازة عليه وامتلأ المسجد والشوارع المحيطة به لصلاة الجنازة وانطلق بعدها الأهالي بجثمان الإعلامي السيد احمد موسي إلي مثواه الأخير، وسط حالة من البكاء الهيستيري لأسرته وأصدقائه.

وقام الأهالى بتشييع جثمان الفقيد إلى مقابر الأسره عقب آداء صلاة الجنازة عليه فور وصول الجثمان من مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد بالمسجد الكبير بالقرية وسط حالة من الحزن الشديد بين أسرته و أهالى القرية وأصدقاءه .

وكان اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية وشرطة المسطحات المائية بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وربع نقل علي طريق "المطرية – بورسعيد" الجديد، وانزلاق السيارة ربع نقل وسقوطها في مياه بحيرة المنزلة.

هرعت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث، وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال 3 مصابين كانوا في السيارة الربع نقل وجري نقلهم إلي مستشفى الزهور في بورسعيد، كما نقلت سيارة إسعاف مصاب كان بالسيارة الملاكي إلي مستشفى المنزلة المركزي.

وبالفحص تبين وفاة السيد أحمد موسى ابو الخير، مراسل بقناة دريم سابقًا، 25عامًا، ووصل إلى مستشفى الزهور في محافظة بورسعيد "جثة هامدة" نتيجة الغرق.

وأصيب في الحادث كل من نجل عم المتوفي ويدعى "محمد حامد موسى ابو الخير"، و "رامي ابراهيم الحسيني"، ويتلقون العلاج في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، فيما يتلقى مصاب رابع العلاج في مستشفى المنزلة المركزي.

جرى تحرير المحضر اللازم بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية واخطار النيابة العامةً لمباشرة التحقيقات.



الجنازة



جنازة الاعلامى سيد موسى



جنازة مهيبة للإعلامى سيد موسى في الدقهلية بحضور زعيم الأغلبية بمجلس النواب