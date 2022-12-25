ووفقا لبيانات هيئة الأركان العامة، لم يتغير الوضع في اتجاهات فولين وبوليسيا وسيفرسكي بشكل كبير، ولم يتم اكتشاف أي علامات على تشكيل مجموعات هجومية.

وأضافت أن القوات الروسية فرضت حظر تجول على مدار 24 ساعة في منطقة هورنوستايفكا التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا في منطقة خيرسون، وأنه اعتبارا من 25 ديسمبر 2022 إلى 3 يناير 2023. لمدة 10 أيام تقريبا، يمنع على السكان المحليون من مغادرة منازلهم والتحرك عبر المنطقة.

 