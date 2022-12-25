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لقى ثلاثة موظفين من مكتب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية حتفهم في منطقة جيتومير، إثر انفجار لغم أثناء مهمة إزالة الألغام في منطقة "خيرسون" الليلة الماضية.



وذكر مكتب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن إثنين من العمال لقيا مصرعهما في مكان الانفجار، بينما توفي الثالث متأثرا بجروحه وهو في طريقه إلى المستشفى.



وأشار البيان إلى أن الثلاثة كانوا ضمن فريق وحدة الطوارئ والإنقاذ الخاصة التابعة لدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية في منطقة جيتومير، حيث يساهمون في مهمة إزالة الألغام من أراضي منطقة خيرسون المحررة من القوات الروسية.



وكانت قد قالت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الجوية شنت ثلاث ضربات على مجموعات من أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية للقوات الروسية، وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية مجموعتين من القوة العاملة الروسية ونظام صواريخ إس-300.