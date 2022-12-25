لقى ثلاثة موظفين من مكتب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية حتفهم في منطقة جيتومير، إثر انفجار لغم أثناء مهمة إزالة الألغام في منطقة "خيرسون" الليلة الماضية.
وذكر مكتب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن إثنين من العمال لقيا مصرعهما في مكان الانفجار، بينما توفي الثالث متأثرا بجروحه وهو في طريقه إلى المستشفى.
وأشار البيان إلى أن الثلاثة كانوا ضمن فريق وحدة الطوارئ والإنقاذ الخاصة التابعة لدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية في منطقة جيتومير، حيث يساهمون في مهمة إزالة الألغام من أراضي منطقة خيرسون المحررة من القوات الروسية.
وكانت قد قالت هيئة الأركان للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الجوية شنت ثلاث ضربات على مجموعات من أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية للقوات الروسية، وأصابت وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية مجموعتين من القوة العاملة الروسية ونظام صواريخ إس-300.
ووفقا لبيانات هيئة الأركان العامة، لم يتغير الوضع في اتجاهات فولين وبوليسيا وسيفرسكي بشكل كبير، ولم يتم اكتشاف أي علامات على تشكيل مجموعات هجومية.
وأضافت أن القوات الروسية فرضت حظر تجول على مدار 24 ساعة في منطقة هورنوستايفكا التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا في منطقة خيرسون، وأنه اعتبارا من 25 ديسمبر 2022 إلى 3 يناير 2023. لمدة 10 أيام تقريبا، يمنع على السكان المحليون من مغادرة منازلهم والتحرك عبر المنطقة.
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