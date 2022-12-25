أوكرانيا تصدر إنذارات بوقوع غارات جوية فى عموم البلاد

وكالات

أصدرت السلطات الأوكرانية إنذارات إيذانا بوقوع غارات جوية في عموم البلاد، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز".

وكانت قد أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأحد، أن القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية ضربت الليلة الماضية أربعة مواقع قيادة للقوات الروسية، فضلا عن ثلاث مناطق تركيز للأفراد العسكريين ونظام صواريخ إس -300 المضاد للطائرات .

وأضاف البيان أن القوات الروسية تركز جهودها على القيام بعمليات هجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا. كما تسعى القوات الروسية لتحسين موقعها التكتيكي في منطقة كوبيانسك.