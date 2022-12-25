اليوم السابع
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أوكرانيا: إصابة سبعة مدنيين إثر قصف روسي في دونيتسك

الأحد، 25 ديسمبر 2022 10:25 ص
أوكرانيا: إصابة سبعة مدنيين إثر قصف روسي في دونيتسك أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا، بافلو كيريلينكو، صباح اليوم الأحد أن سبعة أشخاص أُصيبوا من جراء قصف روسي لأهداف مدنية في الإقليم خلال الساعات القليلة القادمة.


وذكر كيريلينكو في تصريح نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية أن خمسة أشخاص منهم أُصيبوا في بلدة باخموت وواحد في ماكسيميليانيفكا وآخر في بريدتيشين.. كما أشار إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاكا.


في السياق ذاته، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو إن الجيش الروسي قصف الليلة الماضية مدينة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة.


وذكر ريزنيشنكو، في منشور له عبر موقع "تليجرام" الالكتروني، أن الروس لا يتوقفون عن استهداف نيكوبول وفي الليلة الماضية، تعرضت المنطقة للقصف بالمدفعية الثقيلة، غير أنه لم يتم تسجيل إصابات حتى الآن من جراء القصف.. وأضاف المسئول الأوكراني أن ممثلي خدمة الطوارئ الحكومية يقومون بفحص المناطق المتضررة وتحديد عواقب الهجوم.


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