العثور على جثة شاب مجهولة الهوية فى قنا

قنا صابر سعيد

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب مجهول الهوية، بها صعق كهربائي بطريق الأربعين، بنجع حمادي شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية أسفل أعمدة الإنارة بطريق الأربعين بنجع حمادي.

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب المعثور غليه أصيب بصعق كهربائي، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.