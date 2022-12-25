أمطار غزيرة في البحيرة.. طوارئ ومتابعة مستمرة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة التى هطلت على معظم أنحاء المحافظة خاصة المناطق الساحلية، ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد التام لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار على كافة مدن ومراكز المحافظة، مشددة على ضرورة المتابعة المستمرة بكافة الجهات المعنية على مدار الساعة مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة مع خفض المناسيب بالترع والمصارف طبقاً لما هو معمول به في هذا الشأن.

كما وجهت نائب محافظة البحيرة، برفع درجة الاستعداد والمتابعة اللحظية بكافة مدن ومراكز المحافظة ومراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار فور سقوطها، وكذا التعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه أولا بأول بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تتعرض محافظة البحيرة اليوم لموجة من الأمطار المتوسطة الشدة والتى قد تغزر أحيانا خلال فترة المساء وخاصة على شمال ووسط المحافظة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

يذكر أن محافظة البحيرة قد أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وتم الدفع بماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه على الفور.

كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة الأزمات بالمحافظة باتخاذ اللازم ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط الأمطار وإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات.