طوارئ بالبحيرة ونشر 1300 طاقم فنى بالشوارع والميادين لمواجهة آثار سوء حالة الطقس

وانتشرت على الفور الأطقم الفنية للوحدات المحلية لرفع تراكمات المياة بالشوارع والميادين بمدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع فرق شركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لمواجهة أثار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وأضافت بلبع أن جميع المعدات والأطقم والأجهزة انتشرت على الفور وفقا لخطة العمل المسبقة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة، إنه تم الدفع بأكثر من 1300 معدة وطاقم فنى، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات مياة الامطار على الفور.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، بالالتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقي كافة البلاغات، بجانب المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، كما وجهت بمراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.