أمريكا وبريطانيا تحذران رعاياهم من احتمالات وقوع هجوم فى باكستان

كتب محمد جمال

أعلنت السفارة الأمريكية فى باكستان، اليوم، منع موظفيها من زيارة أحد الفنادق فى العاصمة إسلام آباد بسبب معلومات عن هجوم محتمل، حسبما ذكرت شبكة العين الإخبارية.

كما حذرت بريطانيا أيضا رعاياها فى باكستان من احتمالات وقوع هجوم في أحد فنادق إسلام آباد، بحسب شبكة العربية.

يذكرأن، أكد الجيش الباكستاني، مقتل جندي ومسلح قرب الحدود مع أفغانستان، وذلك خلال اشتباكات اندلعت بين الجانبين عندما حاولت مجموعة من المسلحين التسلل إلى داخل أراضي البلاد.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية، عن بيان عسكري قوله - إن الاشتباكات اندلعت في منطقة "سامبازا"، مشيرا إلى إصابة جنديين آخرين في تبادل إطلاق النار.

وأضاف البيان، أن المنطقة خضعت للمراقبة بالفعل منذ أيام بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بأن مسلحين يستخدمون الطريق للتسلل إلى داخل باكستان لاستهداف المدنيين وقوات الأمن.

وفي ضوء زيادة حوادث الإرهاب، ترأس رئيس وزراء بلوشستان عبد القدوس بيزينجو اجتماعا رفيع المستوى أمس لمراجعة وضع القانون والنظام في الإقليم. وتقرر خلال الاجتماع اتخاذ اجراءات مشددة للحد من الإرهاب.