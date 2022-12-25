مقتل وإصابة 4 أشخاص فى اشتباكات مسلحة شمال غرب باكستان

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أكد الجيش الباكستاني، مقتل جندي ومسلح قرب الحدود مع أفغانستان، وذلك خلال اشتباكات اندلعت بين الجانبين عندما حاولت مجموعة من المسلحين التسلل إلى داخل أراضي البلاد.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية، اليوم الأحد، عن بيان عسكري قوله - إن الاشتباكات اندلعت في منطقة "سامبازا"، مشيرا إلى إصابة جنديين آخرين في تبادل إطلاق النار.

وأضاف البيان، أن المنطقة خضعت للمراقبة بالفعل منذ أيام بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بأن مسلحين يستخدمون الطريق للتسلل إلى داخل باكستان لاستهداف المدنيين وقوات الأمن.

وفي ضوء زيادة حوادث الإرهاب، ترأس رئيس وزراء بلوشستان عبد القدوس بيزينجو اجتماعا رفيع المستوى أمس لمراجعة وضع القانون والنظام في الإقليم. وتقرر خلال الاجتماع اتخاذ اجراءات مشددة للحد من الإرهاب.