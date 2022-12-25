أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 25-12-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 25-12-2022.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي، أسمنت سيناء، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 941.564 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 639.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.06%، والعرب على 16.02%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.4 مليار جنيه، 7.3 مليون جنيه، 37.9 مليون سهم، 1.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات والأجنبية للشراء بقيمة 2.7 مليون جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14385 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5917 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3995 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3504 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.

وصعدت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 113 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 73.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي بسعر إغلاق 21 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.38%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 6.840 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.71%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 19.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.43%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.396 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.96%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 48.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.87%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 6.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.63%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.927 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.56%.

- القلعة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.72%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 1.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.14%.