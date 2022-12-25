أخبار البورصة اليوم الأحد 25-12-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 25-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 941.564 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي، أسمنت سيناء، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا.

البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 941.564 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 639.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 57.9 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.06%، والعرب على 16.02%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.4 مليار جنيه، 7.3 مليون جنيه، 37.9 مليون سهم، 1.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات والأجنبية للشراء بقيمة 2.7 مليون جنيه، 1.4 مليار جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14385 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2528 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 17346 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 5917 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 2704 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 3995 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3504 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1273 نقطة.

وصعدت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 113 شركة، ولم تتغير مستويات 65 شركة.

النساجون الشرقيون للسجاد

أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد المصرية لعدد 163.7 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وسبيد ميديكال، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 229.9 ألف سهم، 25 مليون سهم، 1.1 مليون سهم، 900 ألف سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والكابلات الكهربائية المصرية عدد 12.9 ألف سهم، 110 مليون سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، والمهندس للتأمين، والكابلات الكهربائية المصرية عدد 734 ألف سهم، 210 ألف سهم، 306.9 ألف سهم، 404 ألف سهم، 750 سهم، 110 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 3789 سهم.

بي إنفستمنتس القابضة

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، موافقة مجلس الإدارة على توقيع اتفاقية ممارسة خيار البيع (Put-Option) لكامل حصة الشركة في شركة Total Energies Marketing Egypt LLC البالغة 6.38% لشركة Total Energies Marketing مقابل إجمالي مبلغ قدره 27.6 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك تستحق شركة بي إنفستمنتس مبلغ إضافي نحو 2.2 مليون دولار، وذلك في حال تحقق بعض الشروط الخاصة بصفقة TEMA مع شركة أدنوك للتوزيع "أدنوك".

ابن سينا فارما

قالت شركة ابن سينا فارما، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد تقرير الإفصاح وفقًا للمادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المزمع تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس مال الشركة المصدر للشركة من 279 مليون جنيه إلى 257.6 مليون جنيه، ودعوة الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي قامت الشركة بشرائها والتي تبلغ 85.6 ميلون سهم، والتي تمثل نسبة 7.6% من رأسمال الشركة، والتي مضى على شرائها 3 شهور وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.