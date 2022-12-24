65 فرع توثيق تابعة للشهر العقارى تعمل من 5 لـ9 مساء.. تعرف على أماكنها

كتب إبراهيم قاسم

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، إتاحة العمل فى الفترة المسائية فى 12 فرع توثيق تابعة للشهر العقارى موزعة على 7 محافظات، وهي (القاهرة – الجيزة – الشرقية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط – البحيرة) للعمل في الفترة المسائية من 5 مساء وحتى 9 مساء، كما قرر افتتاح 9 فروع توثيق في فروع الشركة المصرية للاتصالات فى 5 محافظات (القاهرة – الغربية – الإسكندرية – الأقصر – أسوان)، ليرتفع عدد الفروع التي تعمل فترة مسائية الى 65 فرع توثيق.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيراً على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

وكان الوزير قرر فتح 44 فرع توثيق تابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق فى 20 محافظة العمل خلال الفترة المسائية من 5 مساء وحتى 9 مساء، وتضمنت الفروع 44 فرع توثيق موزعة على 20 محافظة، هى: (القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة - القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر - الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية).

وتضم فروع التوثيق التابعة لمكاتب الشهر العقاري وسيارات التوثيق المتنقلة وفروع التوثيق بمقرات شركتي اتصالات وأورانج، وذلك اعتبارا من يوم 3 ديسمبر، وبنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق أرغب في عمل توكيل مع السماح بإجراء المعاملات دون التقيد بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وسيارات التوثيق المتنقلة.

وفى نفس السياق تقدم 41 سيارة شهر عقارى متنقلة على مستوى الجمهورية خدمات التوثيق التى وفرتها وزارة العدل لدعم المكاتب المزدحمة أو أجراء الخدمات بالمنزل أو فى العمل.

وحددت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مبلغ 1000 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى منازل المواطنين لإجراء المعاملات الفردية من توكيلات وإقرارات وشهادات، و1500 جنيه لانتقال السيارات المتنقلة إلى الشركات والعمل.



عناوين مكاتب التوثيق المسائية