6 أطعمة تساعد على ترطيب بشرتك خلال فصل الشتاء

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تصاب بشرتك بالجفاف نتيجة الطقس البارد فى الشتاء، حتى عندما تنخفض درجات الحرارة ولا توجد طريقة لتجنب الهواء البارد الجاف في الشتاء، هناك أشياء يمكنك القيام بها للحفاظ على بشرتك تبدو صحية، إحدى هذه الطرق لضمان توهج بشرتك خلال فصل الشتاء هي تناول الطعام المناسب، وإليك الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة بشرتك خلال فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv".



إليك أفضل الأطعمة التي يجب تناولها للحصول على بشرة رطبة هذا الشتاء: 1- كيوي

الكيوي مصدر ممتاز آخر لفيتامين سي. يمكن العثور على 64 مجم أو 71٪ من فيتامين سي في حبة كيوي متوسطة الحجم ، وهو مصدر موثوق به، يمكن أن يكون لنقص فيتامين سي تأثير سلبي على الجلد، مما يؤدي إلى نقص الحديد وآلام المفاصل وتباطؤ التئام الجروح، بالإضافة إلى آثاره الوقائية والمرطبة على الجلد، يوفر فيتامين ج المزيد من الفوائد الصحية.

2- دقيق الشوفان

دقيق الشوفان هو غذاء غني بالألياف ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، الألياف ضرورية لتقليل الاحمرار ومنع الجلد الميت. الألياف ، وهي مكون غير قابل للهضم من الكربوهيدرات وتعطي حجمًا للوجبات ، تساعدك أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول (تنتفخ في المعدة) ، مما يقلل من احتمالية تناول الوجبات الخفيفة المالحة والحلوة التي ترتبط في كثير من الأحيان بجفاف الجلد والبثور.



3- زيت جوز الهند إنه يعمل بشكل جيد بشكل مثير للدهشة للاستخدام الموضعي، يحتوي على مكونات فعالة تقلل التهيج وتقوي حاجز البشرة عن طريق الاحتفاظ بالرطوبة، زيت جوز الهند عبارة عن دهون مشبعة يمكن أن تسبب مشاكل صحية إضافية ، لذلك قد لا يكون تناولها فكرة جيدة ، فهو يعمل بشكل رائع كمرطب.



4- سمك السلمون سمك السلمون غذاء رائع للبشرة الجافة لأنه مليء بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، التي تدعم خلايا الجلد الصحية ، وتساعد في مكافحة السرطان، ويمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب، يساعد السيلينيوم ، الموجود في بعض الأسماك مثل سمك التونة، على حماية الإيلاستين في الجلد، مما يجعله مرنًا وناعمًا ومشدودًا، إذا كنت لا تتناول السمك، جرب الأطعمة الأخرى الغنية بالأوميجا 3 مثل بذور الشيا والجوز وبذور الكتان وصفار البيض للحفاظ على الكولاجين وتقليل الالتهاب .



5- الجزر فيتامين ج، الذي يعتبر شرطا أساسيا لتكوين الكولاجين ، وفير في الجزر لكي تكون البشرة مرنة ، فإن الكولاجين ضروري ، يحتوي الجزر على فيتامين أ الذي يحارب الجذور الحرة ويساعد على منع التجاعيد وتفاوت لون البشرة ، يتم تحفيز الخلايا الليفية ، وهي الخلايا المسؤولة عن تكوين الأنسجة التي تحافظ على بشرة جيدة وثابتة، بواسطة فيتامين أ.