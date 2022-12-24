وفد "حياة كريمة" بقنا يقدم واجب عزاء الأنبا كيرلس أقدم أساقفة الصعيد

قدم وفد من مؤسسة حياة كريمة بقنا اليوم السبت، واجب العزاء في وفاة نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وتوابعها، عن عمر يناهز 74 عاما.

ترأس الوفد العقيد أحمد عصمت مدير مكتب حياة كريمة في قنا والدكتورة نجوى الهواري والمستشار السمان فخري، منسقا حياة كريمة في قنا، ومتطوعي حياة كريمة بمركز نجع حمادي.

وأعرب الوفد، عن خالص تعازيه لوفاة نيافة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، والذي يعد أقدم أساقفة الصعيد، موضحين أن الأنبا كيرلس كان حكيما ومخلصا لوطنه، وله مواقف مشرفة طيلة حياته.

ويعد الأنبا كيرلس أحد أقدم وأكبر أساقفة الصعيد، والذي ولد في 24 سبتمبر من عام 1948 بمحافظة أسيوط تم تجليسه على كرسي الإيبارشية منذ 41 عامًا، ترهبن في 17 أكتوبر عام 1975، وعين أسقفًا في 29 مايو 1977 على مطرانية نجع حمادي وأبو تشت وفرشوط وبهجورة وتوابعها، ورسم بيد قداسة البابا شنودة الثالث، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط، خدم في مدينة أبو تيج، وعين ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية، وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا بشأن إيبارشية نجع حمادي.

