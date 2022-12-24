وفاة طالب عقب ابتلاع لسانه أثناء لعب مباراة كرة قدم في الغربية

الغربية محمد طارق

شهدت قرية نهطاى التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وفاة طالب بالصف الأول الثانوى إثر سقوطه مغشيا عليه أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه، حيث سقط على الأرض بشكل مفاجئ وذلك عقب ابتلاع لسانه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه وإنقاذ حياته، وتبين أن الشاب يدعى "هانى. ه. ص. ا" طالب بالصف الأول الثانوى، يبلغ من العمر 15 سنة مقيم بقرية نهطاى بدائرة مركز زفتى، وتبين من توقيع الكشف الطبى عليه ابتلاع لسانه أثناء لعب كرة القدم مع أصدقائه ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وشيع أهالى القرية جثمان الطالب عقب أداء صلاة الجنازة عليه ظهرا من مسجد الجمالية فى مشهد جنائزى مهيب بالدموع والدعاء وسط انهيار أسرته وذويه وأهالى القرية والقرى المجاورة، حيث تم دفنه بمقابر الأسرة بقرية نهطاى.

وفى سياق آخر لقى شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم على طريق المحلة شبرا بابل، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة شبرابابل، وانتقلت سيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع شاب يدعي"م.ع ا" وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد لفظ أحد ضحايا حادث تصادم 4 سيارات بشارع البحر الرئيسى بطنطا انفاسه فور وصوله للمستشفى بينما يخضع 3 آخرين للعلاج، وتم اتخاذ الإجراءات حيال الواقعة.

وكان قد أصيب 4 أشخاص مساء أمس بإصابات متفرقة بينهم إصابة خطيرة فى حادث تصادم 4 سيارات بشارع البحر الرئيسى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية وتم نقلهم لمستشفى طوارئ جامعة طنطا.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف إشارة بوقوع حادث تصادم فى شارع البحر الرئيسى بمدينة طنطا ووقوع إصابات، انتقلت سيارتى اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم 4 سيارات ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بينهم سيدة بإصابات متفرقة، وتم نقلهم لمستشفى طوارئ جامعة طنطا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.