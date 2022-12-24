اليوم السابع
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وزير الدفاع الفرنسى يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل

السبت، 24 ديسمبر 2022 07:00 ص
وزير الدفاع الفرنسى يزور أوكرانيا الأسبوع المقبل الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أفادت قناة BFMTV الجمعة، بأن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو سيزور كييف الأسبوع المقبل، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني.

وقالت القناة التلفزيونية، نقلا عن معلومات من وزارة الدفاع: "سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الفرنسي سيتوجه إلى أوكرانيا في 28 ديسمبر، حيث سيلتقي مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف".

وذكرت وسائل الإعلام أن "الوزير سيشهد أمام السلطات الأوكرانية على استمرار دعم فرنسا منذ 24 فبراير، كما سيحيي ذكرى الجنود الذين سقطوا".

وفي يونيو، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كييف، وزارت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا بالفعل العاصمة الأوكرانية ثلاث مرات.


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