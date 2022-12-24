وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان ميدان الإنشاء والتعمير

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ميدان الإنشاء والتعمير، حضر الافتتاح عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام .

وتفقد موقع المنطقة اللوجستية بكفرالشيخ، ووزع وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ 70 جهاز من الاجهزة الكهربائية، و 10 غرف نوم وأثاث خشبي ، وتوزيع جوائز نقدية ضمن مبادرة حياة كريمة عبارة عن 17 غرفة نوم كاملة، و10 دواليب ، و10بطانيات، و18 دفاية .

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم افتتاح ميدان الإنشاء والتعمير من بين 4 ميادين، تم إنشاؤها وتطوير عدد منها، ضمن خطة التطوير التي تشهدها عاصمة المحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تفقدنا المنطقة اللوجستية بكفرالشيخ، بنسبة إنجاز في ٨٠ %، على مساحة المشروع ٢٠ فدان، بتكلفة استثمارية ٥ مليارا جنيه ، المدة الزمنية للمشروع ٤٨ شهرا، يوفر المشروع ٢٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يتكون من محطة خدمة وتموين سيارات، مركز تدريب وتعليم ـ مركز طبي ، ومخازن لوجستية، ومركز تجاري وتسويقي، ونادي رياضي، ومنطقة ترفيهية.