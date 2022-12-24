وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان المنفذ الدائم للمواد الغذائية

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، المنفذ الدائم للقوات المسلحة غرب مدينة كفر الشيخ، المنفذ الدائم غرب مدينة كفر الشيخ للمواد الغذائية، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 20 لـ 30%.

حضر الافتتاح عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام.

وقام اللواء هشام آمنة ومحافظ كفر الشيخ بتفقد السلع والمنتجات الغذائية المعروضة داخل الهايبر والتي تتميز بجودتها وتنوعها وبأسعار مناسبة مخفضة بحوالي ٢٠٪؜ إلى ٣٠٪؜ عن مثيلاتها في الأسواق.

وحرص وزير التنمية المحلية على الاطمئنان على توافر جميع المنتجات والسلع الأساسية اليومية للمواطنين ، مشيداً بجودة المنتجات والسلع المعروضة في الهايبر.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الحكومة علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء على المواطن، لافتاً إلى تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن أسعار السلع في جميع المنافذ والمحلات التجارية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن المحافظات ستقوم خلال الفترة القادمة بالتوسع في عدد المنافذ والشوادر بجميع المحافظات وخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً والقرى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الحكومة حريصة على توفير جميع السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنها التموين والتجارة الداخلية.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، فرعي الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعين لوزارة التموين والتجارة الداخلية، واطمأن وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بكميات مناسبة.

وقال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تحرص على توفير السلع الغذائية بالعديد من المنافذ، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأسعار مخفضة، وتم افتتاح عدد من المنافذ، وجاري إقامة عدد من الشوادر، مؤكداً على أن تم توفير كافة السلع الغذائية.