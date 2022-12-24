وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان مجمعين سكنيين بالمحافظة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، المنطقتين السكنيتين الأول غرب مدينة كفر الشيخ، والثانية بجوار جامعة كفر الشيخ، وحضر الافتتاح عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام.

تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، التجمع السكنى غرب مدينة كفر الشيخ، وبضم الـ 109 عمارات ضمن تطوير عواصم المدن، كل عمارة مكونة من 11 دور، بإجمالى 10464 وحدة سكنية تستهدف 55 ألف نسمة، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمويل صندوق التنمية الحضرى، كما تفقد موقع ال33 عمارة بجوار جامعة كفر الشيخ، كل منها 11 دور وبكل دور 8 وحدات سكنية، بإجمالى 10 آلاف و464 وحدة، تخدم 55 ألف نسمة.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، أعمال كوبرى سخا العلوى مع ازدواج محور صبرى القاضى امتداد الطريق الدائرى الغربى لربط شرق المدينة وبغربها، وتفقدا الطريق المستحدث من سخا، مارا بمسار العائلة المقدسة لرافد الطريق الدولى، لربط شرق المدينة بغربها لخدمة التجمعات السكنية الجديدة، وتفقدا "محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائرى الشرقي"، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقدا كوبرى المرور بمدخل المدينة الشرقى ومجمع المواقف.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، المحور الشرقى والمحور الغربى، لربط غرب بشرق العاصمة، إضافة وربطهما بروافد الطريق الدولي" كفر الشيخ طنطا" و"كفر الشيخ المحلة" و"كفر الشيخ بلطيم".

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، أعمال التبطين بترعة الشكرية، امتداد طريق صبرى القاضى، ضمن أعمال التبطين التى تشهده قرى ومدن المحافظة، فتم الانتهاء من تبطين 370 كيلو، وجار العمل فى 128 ترعة.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، كوبرى المرور، للقضاء على التكدس المرورى بالموقف العمومى، وتحويل طريق امتداد شارع عبد الهادى راضى، حى الصوالحة لاتجاه واحد للخارج من مدينة كفر الشيخ متجه للمحلة وبيلا والحامول وبلطيم، وطريق أبو الطيب المطل على البحر ناحية القنطرة البيضاء لاتجاه القادمين من تلك المدن والمراكز لمدينة كفر الشيخ، كمدخل شرقى للمحافظة.