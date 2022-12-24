وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان عددا من المشروعات الخدمية

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية وافتتاح أخرى، إضافة لتوزيع أجهزة عرائس لـ 27 عروسا وعريسا ضمن مبادرة حياة كريمة، التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد.

ويتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ، الإدارة العامة للتنمية والتخطيط العمراني، وتفقد مركز الجيو مكانية، تفقد مركز استدامة، تفقد مركز الاورام وبلغت نسبة الإنجاز 95%، ومتبقي توريد الاجهزة الطبية، وتفقد تبطين الترع ومنها ترعة الشكرية بمحور صبري القاضي، تفقد ال 109 عمارة ضمن تطوير عواصم المدن ، كل عمارة مكونة من 11 دور، بإجمالي 10464 وحدة سكنية تستهدف 55 ألف نسمة، تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمويل صندوق التنمية الحضري.

كما يتفقد أعمال كوبري سخا العلوي مع ازدواج محور صبري القاضي امتداد الطريق الدائري الغربي لربط شرق المدينة وبغربها، ومركز التنمية الشبابية، وموقع المنطقة اللوجستية، على مساحة 12 فدان، تفقد الطريق المستحدث من سخا مارا بمسار العائلة المقدسة لرافد الطريق الدولي ، لربط شرق المدينة بغربها ولخدمة التجمعات السكنية الجديدة، تفقد موقع ال33 عمارة بجوار جامعة كفر الشيخ ، كل منها 11 دور وبكل دور 8 وحدات سكنية، بإجمالي 10 آلاف و 464 وحدة، تخدم 55 ألف نسمة .

كما يتفقد وزير التنمية المحلية والمحافظ، "محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائري الشرقي" ، واقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف ، تفقد أعمال الرصف بمحور ال47 وانشاء ميدان ال47، وتفقد 5 ميني باص المكيفة، والتي يتوافر بها خدمة الوايف اي ضمن الميني باص التي تم توفيرها.

كما يفتتح وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ميدان الإنشاء والتعمير ضمن 4 ميادين جديدة تم انشاؤها، ويفتتح هايبر ماركت المنطقة الشمالية العسكرية، للمواد الغذائية بحضور قائد المنطقة الشمالية العسكرية،

كما سيقوم بتوزيع 70 جهاز من الاجهزة الكهربائية، و 10 غرف نوم وأثاث خشبي ، وتوزيع جوائز نقدية ضمن مبادرة حياة كريمة عبارة عن 17 غرفة نوم كاملة، و10 دواليب ، و10بطانيات، و18 دفاية.



استقبال وزير التنمية المحلية



جانب من الاستقبال