وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان إدارة التخطيط والتنمية العمرانية

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مقر الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام للمحافظة، والتي تضم 4 إدارات هى إدارة التخطيط العمراني، وإدارة التنسيق الحضاري، وإدارة تطوير العشوائيات، وإدارة متابعة تنفيذ المشروعات، والتي تم تطويرها لتسهيل مهمة العاملين بها لتأدية الخدمات للجمهور في سهولة ويسر، وتشمل كافة القطاعات الخدمية والمشروعات وتطوير العشوائيات .

حضر تفقد الإدارة عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

واستمع اللواء هشام آمنة والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات الإدارة والأدوار التي تقوم بها وموقف الاحوزة والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة، كما تم عرض تجربة محافظة كفر الشيخ في تحديث المخططات التفصيلية للقري وكذا منظومة تعديل المخططات التفصيلية لمدن وقري المحافظة، وكذلك عرض مشروعات وتصميمات ادارة التنسيق الحضاري وما تم تنفيذه منها والجاري اعداده بالاضافة الي مشروعات ادارة تطوير العشوائيات سواء بالمناطق الغير مخططة وما تم تنفيذه والجاري اعداده للتنفيذ .

كما استمع وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة متابعة تنفيذ المشروعات التي تقوم بمتابعة مشروعات الإدارة عَلِي أرض الواقع وتنفيذها طبقا للمعايير والتصميمات والمواصفات الفنية الخاصة بالتنسيق الحضاري ومشروعات العشوائيات .



جانب من الجولة



جانب من جولة وزير التنمية والمحافظ