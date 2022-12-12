مصرع ربة منزل على يد زوجها بشبرا الخيمة.. ضرب رأسها بالحائط لشكه في سلوكها

لقيت ربة منزل مصرعها، خلال تعدي زوجها عليها بالضرب، أثناء مشاجرة نشبت بينهما، بمنطقة مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وإصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، جرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المتوفاة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرط ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص، بوفاة شقيقته على يد زوجها، بعد تعديه عليها بالضرب، وإحداث إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "سيدة م س"، 42 سنة، بائعة مناديل، مقيمة مسطرد دائرة القسم، بعد إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، على يد زوجها "س إ ح"، 46 سنة، بائع مناديل، ومسجل خطر، وسبق اتهامه في عدد من القضايا، وذلك خلال مشادة كلامية حدثت بينهما تطورت لمشاجرة لشكه في سلوكها، فقام برطم رأسها بجدران المنزل محل سكنهما وإحداث إصابتها.

جرى نقل المصابة لمستشفى ناصر العام، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.