معاينة موقع حادث انقلاب ميكروباص فى أكتوبر والاستماع لأقوال المصابين

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، مكان حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي في مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم إعداد تقرير بملابسات الحادث، وإزالة آثاره، وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى.

واستمع رجال المباحث لأقوال سائق السيارة والمصابين، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن انقلاب السيارة، وإصابة الركاب، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

أصيب 9 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر اتجاه الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل. تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الأوسطى نطاق أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان. وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف المركبة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

وشددت الإدارة العامة للمرور على تنفيذ توصيات المرور للوقاية من الحوادث الناجمة عن انزلاق المركبة بفعل المياه التي عادة ما تغرق الطرق، ووفى هذا السياق تقدم الإدارة العامة للمرور عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث الناجمة بسبب الأمطار، منها:

1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو مترا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.