مصرع 4 أشخاص إثر تصادم أكثر من 46 سيارة وشاحنة بولاية أوهايو.. فيديو وصور

لقى أربعة أشخاص حتفهم فى ولاية أوهايو الأمريكية، إثر حادث تصادم تسببت فيه ما يزيد عن 46 سيارة اصطدموا ببعضهم البعض وفقًا لما نقله موقع "abc" عن دوريات الطرق السريعة بالولاية، فيما تحث شرطة الولاية، بما في ذلك في نيويورك وإلينوي وميتشيغان، الناس للابتعاد عن الطرق.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.



One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w