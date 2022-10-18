مصرع 6 أشخاص وإصابة 15 جراء حادث تصادم حافلة فى الهند

وقالت الشرطة الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الحادث وقع في حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد عندما كانت الحافلة في طريقها من ولاية "راجاستان" إلى مدينة "سورات".

وقال مسئول من مركز شرطة "بانيجيت" إن الحافلة اصطدمت بالمقطورة من الخلف أثناء محاولتها تجاوزها على جسر على الطريق السريع.

يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة الحدوث في الهند، فيما يلقى باللائمة في معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات المتهالكة.

وفى وقت سابق، أعلن مسئولون هنود اليوم الثلاثاء، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم المروحية التى كانوا على متنها فى ولاية "أوتاراخند".