مصرع طفل إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بمركز بدر فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى طفل مصرعه اليوم السبت إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بمركز بدر بمحافظة البحيرة، كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وصول" أنس.ف .ى" يبلغ من العمر 5 أعوام مقيم قرية عين جالوت مركز بدر جثة هامدة إلى المستشفى العام إدعاء سقوط من أعلى سطح المنزل.

وبسؤال أسرة المجنى عليه أكدت أن سبب الوفاة سقوطه من أعلى المنزل أثناء لهوه ولعبه وتم نقل جثة الطفل إلى غرفة حفظ الموتى بمستشفى بدر المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.