مصرع سائق إثر سقوطه من أعلى جرار أثناء العمل فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى سائق مقيم الفشن بمحافظة بنى سويف، مصرعه إثر سقوطه من أعلى الجرار أثناء العمل، بطريق "بلبيس - العاشر"، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحى وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بوصول "أبو بكر ح ع " 32 عاما مقيم الفشن بنى سويف، جثة هامدة، وتبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر سقوطه من أعلى الجرار أثناء العمل بطريق" بلبيس- العاشر".

وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أنه أصيب شخص بحالة اختناق اثر نشوب حريق، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، أمس، من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من 3 طوابق بقرية النعامنة التابعة لمركز شرطة منيا القمح، وأسفر الحريق عن اصابة شخص بحالة اختناق أثناء محاولته السيطرة على الحريق وتم نقله إلى مستشفى السعديين لتلقي الإسعافات الأولية،تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية النعامنة التابعة لمركز شرطة منيا القمح، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، وقوات الحماية المدنية، ودفعت بسيارتين إطفاء، فيما هرعت سيارات الاسعاف الى موقع الحريق تحسبا لوقوع ضحايا.

وتبين من التحريات نشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمساعد عدد من أهالى القرية من السيطرة على الحريق واخماده، وأسفر الحريق عن إصابة "ربيع ع ج" 42 عاما بحالة اختناق وتم نقله إلى مستشفى السعديين، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة.