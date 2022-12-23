أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادى فى قنا، استقبال واجب العزاء للأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادى وبهجورة وفرشوط وأبو تشت والوقف، اليوم الجمعة.
وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، "أن البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس يودعون على رجاء القيامة مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها"، الذي رقد في الرب اليوم عن عمر بلغ 74 سنة.. بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد على سنة، رعى خلالها إيبارشية نجع حمادي لمدة 45 سنة".
وأضاف البيان أن الأنبا كيرلس خدم أبناءه بروح الأبوة المُحِبة، وتحمل كثيرًا من التجارب التي زكته، وتعامل معها بأمانة وحكمة، فأحبه أبناء إيبارشيته، وكل من عرفوه أو تعاملوا معه، مؤكدا أن الأنبا تحمل أثقال المرض لفترة طويلة بلا تذمر، بل بشكر وإيمان، متقدما بالعزاء لمجمع كهنة إيبارشية نجع حمادي وشمامستها ولكافة الخدام والخادمات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة