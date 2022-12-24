اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الوادى الجديد ووفد "زراعة النواب" يتفقدون مشروع فوسفات أبو طرطور

السبت، 24 ديسمبر 2022 04:37 م
محافظ الوادى الجديد ووفد "زراعة النواب" يتفقدون مشروع فوسفات أبو طرطور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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زار اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه النائب هشام صلاح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ووفد أعضاء اللجنة وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة بزيارة مشروع أبو طرطور، وعقد لقاءٍ بحضور مسئولي شركة فوسفات مصر. 
 
واطلع الوفد على مراحل الإنتاج وخطة التطوير لرفع الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات، كما استمعوا لشرحٍ تفصيلي حول الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية؛ لإتاحة المزيد من الفرص التصديرية ودعم الاحتياج المحلي من المنتج. 
 
وأكد الزملوط أن المشروع يهدف إلى تحقيق جدوى إقتصادية وقيمة مضافة عن طريق تصنيع خام الفوسفات وإنشاء منطقة حرة ملحقة بالمشروع؛ تسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة، فضلاً عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة للدولة. فيما أعرب أعضاء اللجنة عن تقديرهم لهذا النهج لتوطين الصناعة المحلية بكافة المجالات كركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد المصري.
 
 
 

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