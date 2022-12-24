إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ملاكى بطريق الفرافرة ديروط بالوادى الجديد

ورد إخطار إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول بوقوع حادث مروري بمحور "الفرافرة – ديروط"، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الفرافرة – ديروط" بمنطقة الكيلو 100 من الطريق، أسفر عن إصابة كل من محمود احمد سلمي 32 عامًا، يوسف محمود أحمد 3 أعوام ونصف عام، تسنيم محمود أحمد 10 أشهر، شيماء هاشم سويلم 25 عامًا، محمد كامل على محمد 21عامًا، سالم احمد سلمى حسين 54 عامًا، وجمعيهم مقيمون بقرية غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين جميعا لمستشفى ديروط العام لتلقي العلاج، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت طفلة لقيت مصرعها، في حادث مروري بقرية الشركة 17 بمدينة الخارجة، الأربعاء الماضي، كما توفى شخص آخر وأصيب إثنين فى حادث منفصل على طريق الخارجة اسيوط بالقرب من المطار حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى كما تم نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضرين بالحادثين واحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وفى الحادث الأول لقيت طفلة مصرعها وذلك أثناء عبورها الطريق بقرية الشركة 17 التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة توفت في حادث مروري لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين وفاة الطفلة فرح عماد محمود، 10 أعوام، صدمتها سيارة بقرية " الشركة 17" شمال مدينة الخارجة، وجرى نقل الطفلة لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما ورد إخطار أمنى آخر من شرطة النجدة إلى مدير أمن الوادي الجديد يفيد بحدوث تصادم بين سيارة ملاكى وتروسيكل مما أسفر عن مصرع سائق التروسيكل وإصابة اثنين آخرين وتبين أنهما محمد محمود مدير الصالة المغطاة بالخارجة ورفيقه إسلام بلال وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.