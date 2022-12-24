محافظ المنيا يتابع توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة بعدد من المنافذ

المنيا - حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، جولة تفقدية، لمتابعة عدد من الأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة المنيا، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، إلى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.



اطمئن المحافظ خلال جولته علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، واطلع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.



شدد المحافظ خلال الجولة، علي ضرورة وضع الاسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، قبيل إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مشيراً الي ان المحافظة مستمرة في إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين.



كما التقي المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المحال لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.