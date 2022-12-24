محافظ المنيا يبحث مع ممثلى التجار موقف منظومة ضبط الأسعار وتوافر السلع

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على أهمية التكاتف والمشاركة بالتزامن مع جهود الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين ، مع ضرورة توحيد الجهود والسيطرة على الأسعار، والتزام التجار بالإعلان عن قائمة الأسعار للسلع وبخاصة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنيا مع ممثلي التجار بمركزي المنيا وأبوقرقاص، بحضور دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين ، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع الغذائية بالأسعار المناسبة والعمل على حل اية مشكلات أو عقبات أمام التجار لتوفير السلع بالكميات المناسبة وضمان عدم تعطيش الأسواق، حيث أكد المحافظ أن التجار هم الحلقة الأهم في منظومة ضبط السلع وتوافرها، مشيدا بوعي وتعاون تجار المحافظة المخلصين في المبادرات الوطنية للتخفيف عن أعباء المواطنين وفي تجاوز الأزمات، ووجه بضرورة التنسيق المستمر معهم وتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة والتعاون في الوقوف أمام أى عقبات تواجه تجار المحافظة، موجها بضرورة الابلاغ عن أى سلعة بها نقص أو عجز للعمل على توفيرها.



وأوضح المحافظ، أن هناك تكليفات مشددة من رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، بمتابعة الحالة العامة داخل المدن والمراكز والقرى التابعة لها، للتصدي لـمحتكري السلع الغذائية والمتلاعبين بقوائم الأسعار، حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين ، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع مع كبار التجار بالمحافظة لمناقشة كافة الموضوعات التي من شأنها المساهمة في توافر جميع السلع بالأسواق.



وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة الموقف التنفيذي لمنظومة ضبط الأسواق والأسعار، خلال الفترة الانتقالية التي حددها رئيس مجلس الوزراء ، مع وضع الآليات اللازمة لضبط الأسعار والأسواق وخاصة بالقرى ووقف التلاعب بالأسعار ومنع أي صور للاحتكار والاطمئنان على توافر السلع الأساسية للمواطنين وتخفيف العبء عنهم.