محافظ الإسكندرية: الأمطار مستمرة لليوم الثالث على التوالى من خفيفة لمتوسطة

محمد شرقاوى

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حالة الطقس فى المحافظة، موضحا أن الأمطار مستمرة لليوم الثالث على التوالي، ولكنها تظل من خفيفة إلى متوسطة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تعطيل المدارس من أجل الأمطار، ولكن الإسكندرية شهدت هطول مياه قليلة.

ولفت اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى أن الأمطار متقطعة وليست مستمرة، مشيرا إلى أن الشمس لم تظهر خلال الـ 3 أيام الماضية.

وأردف أن حالة المرور مستقرة منذ يوم الأربعاء وفي حالة جيدة جدا، ولم تتأثر بالأمطار، ولم تكن هناك إعاقات مرورية، موضحا أن كون الأمطار متقطعة، فهذا أسهم في التعامل معها والتخلص منها.

وأكد أن سيارات الصرف الصحي موجودة في الشوارع منذ 4 أيام، ما أسهم في القضاء على أي تجمعات لمياه الأمطار، ما جعل المواطن لم يشعر بشيء.

واستطرد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن سقوط الأمطار باستمرار لبضع ساعات يمثل مشكلة، لكون عيون الصرف لن تستوعب كل هذه كميات المياه.

وشدد على أن أهالي الإسكندرية لم ينزلوا إلى الشارع يوم الخميس، ما ساعد الأجهزة المعنية والمحليات في التخلص من مياه الأمطار بسبب سيولة حركة سيارات الصرف.

وأضاف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك منظومة كاملة تحت الأرض للتعامل مع مياه الأمطار، مشيرا إلى أن حركة الملاحة لم تتأثر حتى الآن بتغير الأحوال الجوية.

وقال إن هناك 6 مشاريع سيتم البدء في تنفيذها مطلع العام الجديد، ولمدة 6 أشهر، للمساهمة في مواجهة نواة الأمطار التي تواجهها محافظة الإسكندرية كل عام.

وأوضح أن هناك أكثر من نوة للأمطار في الإسكندرية مثل نوة الميلاد والمكنسة، واختلفت مواعيدها عن الأعوام السابقة، وتزداد كمية الأمطار كل عام عن سابقه.