محافظة الإسكندرية يشدد على رفع كافة تجمعات مياه الأمطار من الشوارع

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

وفى هذا الصدد ؛ قام حى العجمى برئاسة السيد موسي متابعة أعمال كسح وإزالة آثار مياه الأمطار بشارع زمزم ، شارع الهانوفيل الرئيسي ، أمام شارع أبو سعيد ، شارع أمين إسحاق بالهانوفيل ، شارع الميناء البيطاش ، شارع اسكندرية مطروح أمام بوابة الحديد والصلب ، شارع الحنفية ، أمام شارع موبيلكا ، شارع مدرسة أجياد

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي شملت محور المحمودية البطئ وشارع المكس أمام سور الترسانه البحرية وطريق القباري السريع والتأكد من سيولة الحركة المرورية.

وتفقدت هدي ابو كليلة رئيس حي المنتزة ثان أعمال ازالة آثار مياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية شملت ميدان المندرة الكوبري قبلي وبحري ، وطريق الكورنيش.

وواصل حى العامرية ثان برئاسة محارب هيلع أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار شملت طريق الكافورى أمام أستاد برج العرب ، أبو الريش وجميع المناطق الساخنة بنطاق الحي.

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

تتعرض محافظة الإسكندرية فى تلك الأيام ومنذ يوم الأربعاء الماضي ، لمنخفض جوى سطحي يمر على البحر المتوسط و يؤثر على طقس الإسكندرية ، بما يتسبب فى موجة جديدة من الطقس السئ،حيث شهدت محافظة الإسكندرية خلال الأيام السابقة،امطارا خفيفة ومتوسطة و أحيانا غزيرة علي فترات متقطعة زادت شدتها علي مناطق غرب الاسكندرية العامرية والدخيلة وك21 ،وذلك فى ظل ما تتعرض له المحافظة من منخفض جوي سطحي يمر على البحر الأبيض المتوسط، يصاحبه انخفاض كبير فى درجات الحرارة ، يستمر حتى يوم الثلاثاء القادم