رئيس جامعة بنها يكرم الطلاب الفائزين فى المسابقات الثقافية

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية باعتبارها غذاءً للعقول وحافزًا للتفوق الدراسي، كما أنها تساهم في تنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب.

جاء ذلك خلال حفل ختام الأنشطة الثقافية، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب "إدارة النشاط الثقافي"، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الأنشطة الطلابية بوجه عام تتيح فرص عديدة للطلاب للتعبير عن آرائهم في قضايا المجتمع والمشاركة في حل مشكلاته، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطلاب المبدعين في مجالات الأدب المختلفة؛ لإظهار مواهبهم في الشعر والكتابة القصصية وغيرها من فنون الأدب الأخرى، مؤكداً أن الجامعة حريصة على إعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته وقادر على صناعة المستقبل.

وخلال الحفل، كرم رئيس الجامعة، ومرافقوه الطلاب الفائزين في المسابقات الثقافية التي شملت حفظ القرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة، والإنشاد الديني، والشعر، والدوري الثقافي، والمراسل التلفزيوني، والقصة القصيرة، والتي أقامتها الجامعة على مستوى الكليات بين الطلاب خلال الفصل الدراسي للعام الجامعي الحالي.



أثناء تكريم الفائزين



جانب من تكريم الفائزين



خلال التكريم