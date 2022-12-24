فوائد اللوبيا "أم عين سودا" لصحتك.. تحسن صحة العين

اللوبيا من البقوليات الشهيرة والغنية بالفوائد الغذائية، وعادة ما يقوم الناس بغلي اللوبيا لاستخدامها في الوصفات، وهي غنية بالألياف والبروتينات، ما يجعلها مصدرًا ممتازًا للطاقة، في هذا التقرير نتعرف على فوائد اللوبيا "أم عين سودا" لصحتك، بحسب موقع "Health".

العناصر الغذائية لكل حصة

نصف كوب من اللوبيا (مطبوخة) يحتوي على:

السعرات الحرارية: 99

البروتين: 7 جرام

الدهون: 0 جرام

الكربوهيدرات: 18 جرام

الألياف: 6 جرام

السكر: 3 جرام

تعد اللوبيا مصدرًا غنيًا للكربوهيدرات المعقدة، والتي تستغرق وقتًا أطول للهضم من الكربوهيدرات البسيطة، وتوفر الطاقة والألياف، وتساعد في إنقاص الوزن.

اللوبيا هي أيضًا مصدر ممتاز لما يلي:

الكالسيوم

حديد

فيتامين أ

المغنيسيوم

الزنك

نحاس

المنجنيز

حمض الفوليك

فيتامين ك

تحتوي اللوبيا على مضادات الأكسدة مثل مركبات الفلافونويد التي تساعد الجسم على محاربة الأمراض.

الألياف الموجودة في اللوبيا تساعد الجسم على امتصاص مركبات الفلافونويد وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة.

الفوائد الصحية للوبيا

توفر الفيتامينات والمعادن الموجودة في اللوبيا فوائد صحية كبيرة. على سبيل المثال ، فيتامين K ضروري لتخثر الدم ، مما يجعله مهمًا للأشخاص الذين يتناولون أدوية سيولة الدم.

فيما يلي بعض الفوائد الصحية الأخرى للوبيا:

صحة الحمل

نصف كوب من اللوبيا يحتوي على 44 % من المدخول اليومي الموصى به من حمض الفوليك ، وهو فيتامين ب الذي يساعد على تقليل فرصة عيوب الدماغ والحبل الشوكي عند الأطفال حديثي الولادة.

إدارة الوزن

يمكن أن يساعدك تناول اللوبيا في الحفاظ على مستويات وزن صحية اللوبيا غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساعد الجسم في إدارة الوزن.

يساعدك البروتين والكربوهيدرات عالية الجودة بطيئة الهضم في اللوبيا على الشعور بالشبع.

مستويات أعلى من الطاقة

يحتوي نصف كوب من اللوبيا على 40% من المدخول اليومي الموصى به من المنجنيز للرجال و52% للنساء. المنجنيز أحد مضادات الأكسدة التي تحمي هياكل الخلايا المسؤولة عن إنتاج طاقة الجسم.

يساعد البروتين الموجود في اللوبيا أيضًا على زيادة مستويات الطاقة لديك.

تحسين صحة العين

يحتوي نصف كوب من اللوبيا على 13 % من المدخول اليومي الموصى به من فيتامين أ. فيتامين أ يحسن صحة العين من خلال حماية القرنية، ومساعدة جسمك على إنتاج ترطيب لعينيك ، والمساعدة في وظيفة شبكية العين.

تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري

تعمل الألياف القابلة للذوبان في اللوبيا على إبطاء عملية الهضم ، مما يساعد الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر ارتفاع السكر في الدم. هذا الخطر المنخفض يجعل اللوبيا خيارًا غذائيًا صحيًا لمرضى السكري.

عظام أقوى

نصف كوب من اللوبيا يحتوي على 8 % من المدخول اليومي الموصى به من الكالسيوم، وهو عنصر غذائي ضروري لقوة العظام.