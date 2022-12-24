اليوم السابع
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عيد الميلاد المجيد.. الطائفة المارونية تنظم كورال أطفال بكنيسة القديس يوسف

السبت، 24 ديسمبر 2022 12:24 ص
عيد الميلاد المجيد.. الطائفة المارونية تنظم كورال أطفال بكنيسة القديس يوسف عيد الميلاد المجيد
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت الطائفة المارونية في مصر ولتى تتبع الكنيسة الكاثوليكية، مساء الجمعة، حفل كورال للأطفال بكنيسة القديس يوسف المارونية في الظاهر بالقاهرة، وكان ذلك بعد القداس الإلهى التي ترأسه المطران جورج شيحان مطران إبروشية القاهرة في الطائفة.

 

وشهد الكورال تواجد عدد من أولياء الأمور مع الأطفال الذين رنموا عدد من الترانيم والألحان، وياتى أبرزها ترنيمة عيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى فقرات مسرحية لتشجيع الأطفال على التعلم والثقافة.

 

تحتفل كنائس مصر المختلفة بعيد الميلاد المجيد في نهاية يوم السادس من يناير المقبل، وأبرزها الكنائس التى تحتفل على التقويم الشرقى مثل الكنيسة الأرثوذكسية، والطائفة الإنجيلية في مصر، وكذلك الأقباط الكاثوليك في صعيد مصر الذين يحتفلون مع إخوانهم الأرثوذكس.

 

ومن المقرر أن تحتفل الكنيسة الكاثوليكية والأسقفية مساء يوم 24 من الشهر الجارى، حيث تقام القداسات في كاتدرائية مدينة نصر للأقباط الكاثوليك ويترأس الصلوات الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك في مصر، فيما تحتفل الكنيسة الأسقفية في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، ويترأس الصلوات المطران سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

وتحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بـ عيد الميلاد المجيد مساء يوم 24 ديسمبر الجارى، إذ يترأس الأنبا إبراهيم إسحق قداس عيد الميلاد المجيد مساء 24 ديسمبر بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، على أن يستقبل صباح 25 ديسمبر المهنئين بعيد الميلاد المجيد بالدار البطريركية بكوبري القبة، والذي يأتي على رأس المهنئين البابا تواضروس الثانى.

 

وقال الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج إن الكنيسة الكاثوليكية في صعيد مصر تحتفل بعيد الميلاد في صعيد مصر مع الكنيسة الأرثوذكسية يوم 7 يناير من كل عام.

 

وحول الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة هذا العام، قال في تصريحات خاصة لليوم السابع إن الأمور جيدة تماما الأن، والقداسات ستكون كما هو متبع مع الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة فى توفر المعطرات الكحولية والاهتمام بالنظافة العامة وتوفير التباعد بين المصلين.

 

المطران جورج شيحان مع أطفال الكورال
المطران جورج شيحان مع أطفال الكورال

 

المطران جورج شيحان والأطفال
المطران جورج شيحان والأطفال
 
 
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 أطفال الكورال 

 

جانب من الكورال
جانب من الكورال

 


الطائفه المارونيه

المطران جورج شيحان

ترانيم عيد الميلاد

الاقباط الكاثوليك



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