عدوى الجيوب الأنفية.. تعرف على 5 علاجات منزلية فعالة

كتبت إيناس البنا

عدوى الجيوب الأنفية، والمعروفة أيضًا باسم التهاب الجيوب الأنفية، هي حالة تتميز بالتهاب أو تورم الأنسجة المبطنة للجيوب الأنفية.

ما هي الجيوب؟ هذه هي أربعة أزواج من التجاويف (الفراغات) الموجودة في الرأس. ترتبط هذه التجاويف الأربعة ببعض القنوات الضيقة، تعمل هذه القنوات بمثابة تصريف يساعد في الحفاظ على الأنف نظيفًا وخاليًا من البكتيريا، تحدث عدوى الجيوب الأنفية عندما تمتلئ هذه القنوات بالسوائل، مما يؤدي إلى انسداد المسار في الأنف.

عندما تتراكم المياه في هذه القنوات، يمكن أن تنمو الجراثيم وتسبب عدوى (التهاب الجيوب الأنفية الجرثومي).

ما الذي يسبب التهاب الجيوب الأنفية؟



بصرف النظر عن ما ذكر أعلاه، فإن بعض الأسباب الرئيسية لعدوى الجيوب الأنفية هي البرد الذي يسبب التهاب وتورم الجيوب الأنفية ، مما يؤدي إلى تراكم المخاط أو تراكمه داخل مجرى الأنف.

بعض المشاكل التي يمكن أن تؤدي إليها هذه الحالة هي - الشخير ، صعوبة في التنفس خاصة عند النوم أو الاستلقاء ، صداع حاد ، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن تؤدي هذه الحالة أيضًا إلى علامات شديدة من حمى الدماغ أو التهاب السحايا.

العلاجات المنزلية لعلاج التهاب الجيوب الأنفية بشكل طبيعي



هل تعاني من التهاب الجيوب الأنفية؟ لدينا بعض العلاجات المنزلية السهلة والفعالة لعلاج هذه الحالة بشكل طبيعي في المنزل، وفقا لموقع " thehealthsite"

خل حمض التفاح



هذا هو أحد المكونات المدهشة التي تأتي مع العديد من الفوائد الصحية. يحتوي خل التفاح المعروف أيضًا باسم ACV على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في علاج أعراض الأنفلونزا، مثل البرد والسعال والحساسية وما إلى ذلك، كل ما عليك فعله هو تناول ملعقة من خل التفاح وتناوله بشكل مخفف (امزجه مع ماء).

العلاج بالبخار



من منا لا يعرف مدى فعالية العلاج بالبخار عندما يتعلق الأمر بإدارة أعراض البرد والأنفلونزا؟ جرب أخذ حمام ساخن أو استخدم تقنية التنفس بالبخار للمساعدة في فتح الممرات الأنفية.

كل ما عليك فعله هو أخذ وعاء وملئه بالماء الساخن، والآن قم بتغطية وجهك ورأسك بمنشفة واستنشق البخار الساخن، سيؤدي ذلك إلى فتح الممرات الأنفية على الفور وبالتالي توفير الراحة من الاحتقان الناجم عن التهاب الجيوب الأنفية.

الكُركُم



الكركم، أهم أنواع التوابل التي يمكن أن تجدها بسهولة في المطبخ مليء بخصائص مضادة للأكسدة، يعتبر الكركم الأكثر فاعلية في علاج أعراض الجيوب الأنفية، يحتوي هذا التوابل أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية (التهاب الجيوب الأنفية). كل ما عليك فعله هو إضافة القليل من الكركم إلى الشاي الساخن وتناوله. سيساعد ذلك في طرد المخاط المتراكم في القنوات وبالتالي إزالة انسداد الممرات الأنفية.

زيت الكافور



هذا الزيت العطري رائع لمحاربة التهاب الجيوب الأنفية كما أنه يقوي صحة الجهاز التنفسي، كل ما عليك فعله هو صب بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس في منديلك وتنفسه، سيوفر لك ذلك على الفور الراحة من احتقان الأنف، استخدمه يوميًا للحصول على نتائج أفضل.

الفلفل الحار



يعتبر مسحوق الفلفل الحار من أكثر التوابل فعالية في علاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل إذا تم استخدامه بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يفتح الممرات الأنفية المسدودة ويزيل الجيوب الأنفية، كل ما عليك فعله هو مزج مسحوق الفلفل الحار في كوب من الماء (يفضل أن يكون ساخنًا) وتقليبها جيدًا. الآن ، اشرب هذا مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، إذا أردت ، أضف بعض العسل أيضًا.