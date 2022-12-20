العشب السحرى .. قادر على إزالة احتقان الجيوب الأنفية في دقائق

كتبت إيناس البنا

سواء كنت تعاني من عدوى في الجيوب الأنفية أو التهاب الجيوب الأنفية المتكرر، فإن الألم والضغط في وجهك كافيان لدفعك إلى الجري للحصول على الدواء.

لكن الباحثين يحذرون من تناول مضادات حيوية غير ضرورية، تحدث معظم مشاكل الجيوب الأنفية بسبب الفيروسات التي لا تعالجها المضادات الحيوية. قد لا تتحسن تلك التي تسببها البكتيريا بشكل أسرع بالمضادات الحيوية.

لحسن الحظ، يمكن لمجموعة متنوعة من العلاجات الطبيعية لعلاج التهابات الجيوب الأنفية والألم أن توفر الراحة بشكل فعال. ينصح الأطباء ببعض هذه الأساليب، الذين يقولون إن تدفق مخاط الجيوب الأنفية يمكن أن يساعدك على الشعور بالتحسن بينما يحارب جسمك العدوى بنجاح.

ما هو التهاب الجيوب الأنفية؟



التهاب الجيوب الأنفية هو التهاب في الجيوب الأنفية، وهي فراغات مجوفة في الجبهة والأنف وعظام الوجنتين، تفرز بطانة هذه المساحات المخاط لإبقائها رطبة وللحماية من الجراثيم والغبار والمواد المسببة للحساسية.

وفقًا لعيادة كليفلاند، عندما تلتهب الجيوب الأنفية، فإنها تنتفخ وتنتج الكثير من المخاط، تسبب تراكم المخاط في الجيوب الأنفية ضغطًا وألمًا في الوجه،

الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي العلوي والحساسية والربو قد يعانون أيضًا من التهاب الجيوب الأنفية مع الضغط والألم حول الجيوب الأنفية والتنقيط الأنفي الخلفي والصداع والتعب.

العلاجات الطبيعية السهلة تساعد في تدفق منع الاحتقان



في كثير من الحالات ، يمكن للعلاجات المنزلية للجيوب الأنفية - بما في ذلك تلك الأشياء التي أخبرتك والدتك أن تفعلها - أن تحسن بشكل فعال الجيوب الأنفية الملتهبة.

فيما يلي 6 طرق طبيعية لتخفيف التهابات الجيوب الأنفية :

استنشاق عشب الإريجانو



يمتلك زيت الأوريجانو أيضًا خصائص محددة مضادة للالتهابات مثل تخفيف التورم في تجاويف الأنف وتسهيل تدفق المخاط في الممرات الأنفية بحرية.

تم استخدام الأوريجانو كعشب قديم في البحر المتوسط المنطقة لأكثر من 2000 عام ولكنها متاحة الآن بسهولة في كل مكان.

يمكنك استخدام زيت الأوريجانو العطري ، وضع بضع قطرات في الماء المغلي واستنشاق البخار 2-3 مرات في اليوم، أو خذ ساقًا جديدة من العشب وأغليها لمدة 2-3 دقائق في قدر من الماء، ضع منشفة على رأسك واستنشق الأبخرة لمدة 10 دقائق.

سيؤدي استخدام الأوريجانو المستمر إلى فتح احتقان الجيوب الأنفية والصدر والرئة في وقت قصير ويعطيك راحة دائمة.

2. بخار ساخن



أحد أكثر العلاجات المنزلية فعالية لعدوى الجيوب الأنفية هو تدفئة ممرات الجيوب الأنفية وترطيبها، يساعد استنشاق البخار على تهدئة أنسجة الجيوب الأنفية ويمنحك الشعور بالتخلص منها قليلاً"

يمكنك ببساطة الوقوف في الحمام أو حتى الجلوس في الحمام عندما يكون الدش جاريًاـ يمكنك أيضًا وضع منشفة دافئة على أنفك ووجنتيك أثناء الاستلقاء على سريرك.

للحصول على أقوى علاج بالبخا ، اغلي قدرًا من الماء ثم ارفعه عن النار. ضع منشفة فوق رأسك وانحني فوق القدر لاستنشاق البخار، احرص على عدم البدء قريبًا جدًا من الماء الساخن وإبقاء عينيك مغمضتين

يمكنك إضافة قطرة أو قطرتين من الزيوت العطرية ؛ يمكن أن يساعد زيت الأوكالبتوس في فتح الأنف ، بينما يعمل زيت اللافندر الأساسي أو زيت البابونج الأساسي على تهدئتك.

3. ري الجيوب الأنفية للمساعدة في تخفيف الأعراض



الري الأنفي هو في الأساس طريقة لاستخدام محلول الماء المالح لطرد الجراثيم والمخاط المسدود الموجود في ممرات الجيوب الأنفية، المصطلحات الأخرى لهذا الغرض هي غسل الأنف أو نضح الأنف أو غسلها، يشير إليه بعض الأشخاص بأحد الأجهزة الشائعة المستخدمة لإدخال الماء ، وهو وعاء نيتي .

وجد عدد قليل من الدراسات أن الري يمكن أن يحسن الأعراض، بما في ذلك مراجعة واحدة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية .

يحذر الخبراء من أهمية استخدام الماء المقطر أو المعقم (يمكنك تعقيم ماء الصنبور بنفسك عن طريق الغليان لمدة 3 إلى 5 دقائق ثم التبريد) لتجنب الاحتمال النادر لإدخال طفيلي في ممرات الجيوب الأنفية.

4. استخدام مكمل إنزيم البروميلين



البروميلين هو مزيج من الإنزيمات الموجودة في نبات الأناناس الذي يباع كمكمل غذائي، تمت دراسة البروميلين لالتهاب الجيوب الأنفية لأنه يعتقد أنه فعال في ترويض الالتهاب، وجد عدد قليل من الدراسات مزدوجة التعمية أن البروميلين يحسن أعراض الجيوب الأنفية أكثر من العلاج الوهمي.

تشير الأبحاث إلى أن الجرعات الفموية من البروميلين تتراوح عادة من 500 إلى 1000 ملليجرام (مجم) في اليوم ، لكن بعض الناس يأخذون 2000 ملليجرام.

على الرغم من أن البروميلين طبيعي، فإن هذا لا يعني أنه لا توجد آثار جانبية. يحذر NCCIH من أن بعض الناس يعانون من الحساسية ومشاكل الجهاز الهضمي ومشاكل الدورة الشهرية وزيادة معدل ضربات القلب.

5. تناول المزيد من الفواكه والخضروات



تحتوي الفواكه والخضروات على مضادات أكسدة قوية مثل الكيرسيتين ، وهو مكون نباتي طبيعي موجود في كل شيء من البصل والتفاح إلى الشاي الأخضر والنبيذ الأحمر، مثل العديد من المكونات النباتية ، فهو مضاد للأكسدة. بالنسبة لمشاكل الجيوب الأنفية ، وُجد أيضًا أن مادة الكيرسيتين تعمل على استقرار الخلايا في الجسم التي تفرز الهيستامين - المادة الكيميائية التي تحفز إفراز المخاط في الجيوب الأنفية.

6. شرب السوائل يساعد على تخفيف آلام الجيوب الأنفية



البقاء رطبًا يحافظ على رطوبة الجيوب الأنفية حتى تشعر بتحسن ، كما أنه يقلل من سماكة مخاط الجيوب الأنفية بحيث يتدفق بسهولة أكبر، ويوصي الناس بتناول ما بين ستة إلى ثمانية أكواب سعة 8 أونصات كل يوم، الابتعاد عن الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول ، والتي يمكن أن تسبب الجفاف .

متى تعاود طبيبًا لمشاكل الجيوب الأنفية



إذا استمرت الأعراض لديك لأكثر من أسبوع إلى أسبوعين ، يجب عليك استشارة طبيبك، سترغب في مراجعة طبيبك في وقت أقرب إذا كان لديك حالة شديدة من التهاب الجيوب الأنفية - بما في ذلك الحمى الشديدة والتورم حول العينين والجلد الأحمر والملتهب، من بين أعراض أخرى ، كما يقول ديل سينيور.

في هذه الحالة، أو إذا لم تتضح الأعراض في غضون أسبوعين، فمن المحتمل أن يصف طبيبك مضادًا حيويًا.