طرق عقد الامتحانات الإلكترونية والورقية للصفين الأول والثانى الثانوى

كتب ــ محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طرق أداء الامتحانات الإلكتروني ة والورقية للصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل أداء الطلاب الاختبارات.

- بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا.

- يكون الامتحان سواء كان أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان.

- في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت يؤدوا الاختبار ورقيا.

- الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

- يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.

جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.

- لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة ، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط.