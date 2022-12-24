اليوم السابع
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طرق استقبال شكاوى ارتفاع أسعار السلع.. اعرف التفاصيل

السبت، 24 ديسمبر 2022 10:40 ص
طرق استقبال شكاوى ارتفاع أسعار السلع.. اعرف التفاصيل جهاز حماية المستهلك
كتب ـ مدحت وهبة

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يستقبل جهاز حماية المستهلك  شكاوى المواطنين حول المغالاة في ارتفاع أسعار السلع وأيضا شكاوى عدم التزام المحلات التجارية بكتابة سعر السلعة على رقم الخط الساخن "19588"، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز وكذلك إتاحة خدمة واتس آب برقم 01577779999، لتلقى أيضا شكاوى المواطنين.
 
كما يستمر الجهاز في بث رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد المخلفات التي يحاول انتهجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو حجب بيع المنتجات الغذائية، كما تتضمن الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه في حال وجود أى عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء.
 
تستعد الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام أصحاب المحلات التجارية بكتابة الأسعار على السلع الغذائية بعد إنذار مديريات التموين بعمل حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع.
 
وجاءت قرارات مجلس الوزراء بهدف توفير السلع للمواطن بأسعار عادلة دون المغالاة أو استغلال البعض الأزمة  حيث سيتم غلق المحلات التجارية المخالفة في حالة وجود أي مخالفات تتعلق بعدم كتابة الأسعار أو طرح سلع بأسعار مرتفعة، إضافة إلى التنسيق بين اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، فيما يخُص السلع الاستراتيجية بحيث يتم تحديد مدى سعري لهذه السلع الاستراتيجية تحديداً، طبقاً لمعايير يتم التوافق بشأنها، منها الجودة، والنوع، وأن يتم الإعلان عن الأسعار للالتزام بها من كل سلاسل البيع، مع مراجعتها وتعديلها بصورة شهرية، للتأكد من أنها متوافقة مع أسعار السلع ومدخلاتها، وذلك بالتنسيق بين الدولة وأجهزتها. 
 
 
 
 

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أسعار السلع الغذائية



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