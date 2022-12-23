اليوم السابع
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الجمعة، 23 ديسمبر 2022 04:43 ص
أكرم القصاص
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واشنطن تتوعد "طالبان" باتخاذ "إجراءات" في حال عدم استئناف التعليم للفتيات

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 04:00 ص
واشنطن تتوعد "طالبان" باتخاذ "إجراءات" في حال عدم استئناف التعليم للفتيات وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن
وكالات

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتخذون إجراءات ضد حركة "طالبان" إن لم يستأنف تعليم الفتيات في أفغانستان.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي، الخميس: "ستكون هناك تكاليف (على حركة "طالبان") إن لم يتم إلغاء ذلك وتغييره".

ورفض بلينكن الكشف عن الإجراءات التي تعتزم واشنطن اتخاذها، لكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة "ستعمل بالتنسيق مع حلفائها وشركائها".

وأضاف أن تحسين العلاقات بين "طالبان" والمجتمع الدولي لن تتحدث في حال استمرار الحركة بنهجها الراهن.

وكانت وسائل الإعلام الأفغانية قد أفادت في وقت سابق بأن حركة "طالبان" أمرت يوم الثلاثاء بتعليق التعليم الجامعي للفتيات "حتى إشعار آخر".


انتونى بلينكن

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