"صرف صحى" الإسكندرية تواصل كسح مياه الأمطار وإزالة آثار الطقس السىء.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

واصلت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اليوم السبت كسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين العامة إزالة آثار الأمطار التي تشهدها المحافظة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، استمرار رفع حالة الطوارئ بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار، وتمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، والتعامل مع تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس اولا بأول .

من جانبه، أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.



الصرف الصحى يواصل رفع تجمعات المياه



الصرف الصحى يواصل رفع تجمعات المياه



Iالصرف الصحى يواصل رفع تجمعات المياه



الصرف الصحى يواصل رفع تجمعات المياه



