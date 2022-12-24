شركات التأمين تصرف 19.7 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 9 شهور

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات ل شركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 وبلغت 42.2 مليار جنيه مقابل 37.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.4%.

ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 17.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 مقابل 15.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة نمو 10.6%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 25.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 مقابل 22.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 13.7%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 19.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 مقابل 16.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 18.1%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 7.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 مقابل 7.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 12.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 مقابل 9.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 33.1%.

ووزعت الأقساط خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 بين 35.7 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري مقارنة بقيمة 34.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 4.5%، و 6.5 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 3.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة نمو 93.2%.

ووزع إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء التأمين التجاري بين 17.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2022 مقابل 14.9 مليار جنيه بنسبة نمو 18.8%، و 2 مليار جنيه تعويضات مسددة للتأمين التكافلي مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 12%.