الرقابة المالية توافق على 1816 إصدارا لأسهم تأسيس وزيادة رؤوس أموال بـ150مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يوليو الماضي، وبلغت 228 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 39.8 مليار جنيه، مقارنة بـ227 موافقة خلال شهر يوليو من عام 2021 بقيمة مصـدرة قدرها 13.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 0.4%، وزادت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 204%.

ووزعت الموافقات بين 122 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2022 مقابل 140 موافقة بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2021 بنسبة انخفاض 12.9% في عدد الموافقات، ونمو بنسبة 147.4% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 105 موافقة بقيمة 35.3 مليار جنيه خلال شهر يوليو عام 2022 مقارنة مع 140 موافقة بقيمة 9.9 مليار جنيه خلال شهر يوليو لعام 2021 بنسبة انخفاض 12.9% في عدد الموافقات ونمو بنسبة 258.1% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة من أول العام حتى يوليو عام 2022 بلغت 1816 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 150 مليار جنيه، مقارنة بـ1814 موافقة خلال نفس الفترة من العام الماضي بقيمة مصـدرة قدرها 107.9 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 0.1%، وفي قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 39.1%.

ووزعت الموافقات بين 1050 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 18 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو لعام 2022 مقابل 1084 موافقة، بقيمة 22.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2021 بنسبة انخفاض 3.1% في عدد الموافقات، وانخفاض بنسبة 20% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 754 موافقة بقيمة 121.4 مليار جنيه مقارنة مع 721 موافقة بقيمة 79.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 4.6% في عدد الموافقات و 52.1% بقيمة التأسيس.